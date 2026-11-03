Батраков делит первое место с Кейном в списке бомбардиров ЛЧ

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков сравнялся с нападающим "Баварии" Гарри Кейном по количеству голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Оба футболиста забили по четыре мяча и делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира.



21-летний россиянин оформил дубль в первом тайме матча четвёртого тура общего этапа против "Штутгарта". На момент публикации "Галатасарай" ведёт со счётом 2:0, сейчас идёт второй тайм.