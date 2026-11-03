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Батраков выйдет в стартовом составе "Галатасарая" на матч Лиги чемпионов

Стал известен стартовый состав "Галатасарая" на матч Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: GLobal Look Press
Стал известен стартовый состав "Галатасарая" на матч 4 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со "Штутгартом":

"Галатасарай": Чакыр, Санчес, Бардакджи, Шаллаи, Якобс, Батраков, Торрейра, Акгюн, Лемина, Осимхен, Йылмаз.

Встреча состоится сегодня, 3 ноября, в 20:45 по московскому времени. Матч пройдет на домашнем стадионе "Галатасарая". Напомним, что в нынешнем сезоне Батраков вышел на поле в трех матчах Лиги чемпионов УЕФА и записал на свой счет два забитых мяча.

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