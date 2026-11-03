Батраков выйдет в стартовом составе "Галатасарая" на матч Лиги чемпионов

Стал известен стартовый состав "Галатасарая" на матч Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: GLobal Look Press

Стал известен стартовый состав "Галатасарая" на матч 4 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со "Штутгартом":



"Галатасарай": Чакыр, Санчес, Бардакджи, Шаллаи, Якобс, Батраков, Торрейра, Акгюн, Лемина, Осимхен, Йылмаз.



Встреча состоится сегодня, 3 ноября, в 20:45 по московскому времени. Матч пройдет на домашнем стадионе "Галатасарая". Напомним, что в нынешнем сезоне Батраков вышел на поле в трех матчах Лиги чемпионов УЕФА и записал на свой счет два забитых мяча.