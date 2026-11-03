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Батраков установил несколько достижений после дубля "Штутгарту"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков отметился несколькими достижениями в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Штутгарта".
Фото: Getty Images
Как сообщает Opta Sports, 21-летний футболист стал вторым самым молодым автором дубля в первые 15 минут матча Лиги чемпионов. Моложе Батракова на момент такого достижения был лишь бразилец Родриго, который в 2019 году забил два мяча за мадридский "Реал" в возрасте 18 лет.

Кроме того, Батраков быстрее всех россиян и футболистов "Галатасарая" забил два гола в матче Лиги чемпионов.

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