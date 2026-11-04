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Батраков отреагировал на награду лучшему игроку матча Лиги чемпионов
Сегодня, 04:42
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков опубликовал сообщение в своём телеграм-канале после победы над "Штутгартом" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
21-летний футболист поделился фотографией награды лучшему игроку встречи, которую получил по итогам матча.
- Хороший был вечер, - написал Батраков.
"Галатасарай" обыграл "Штутгарт" со счётом 2:0. Оба мяча в составе турецкого клуба забил Батраков. Россиянин был признан лучшим футболистом встречи по версии УЕФА.
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Алексей Батраков
Галатасарай
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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