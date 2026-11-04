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Стала известна оценка Сафонова за победный матч с "Вильярреалом"

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов получил 7,4 балла от статистического портала WhoScored за выступление против "Вильярреала" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Среди футболистов обеих команд этот показатель оказался восьмым. Лидером по оценке стал Дезире Дуэ, которому поставили 9,5 балла.

Встреча прошла 3 ноября на поле "Вильярреала". Сафонов вышел в стартовом составе и сохранил ворота в неприкосновенности. Встреча завершилась победой парижан со счётом 6:0.

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