"Барселона" разгромила "Астон Виллу" в матче Лиги чемпионов

"Барселона" одержала крупную победу над "Астон Виллой" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась со счётом 3:0. Каталонцы вышли вперёд уже на седьмой минуте благодаря голу Ламина Ямаля. До перерыва счёт не изменился, однако во втором тайме хозяева ещё дважды поразили ворота английской команды.



На 52-й минуте Рафинья отличился после передачи Фермина Лопеса, а на 64-й оформил дубль с паса Жоау Канселу.



Лига чемпионов



Общий этап. 4 тур



Голы: Ямаль, 7, Рафинья, 52, 64.



"Барселона": Ж. Гарсия, Кубарси, Мартин, Фариньяс (Бальде, 82), Жоау Канселу, Родри (Берналь, 46), Педри (де Йонг, 70), Ямаль, Гордон, Фермин Лопес (Жезус, 70), Рафинья (Гави, 70).



"Астон Вилла": Судзуки, Пау Торрес, Линделеф, Матсен, Кэш, Жоао Гомес (Баркли, 62), Камара, Манзамби (Горецка, 62), Макгинн (Эдвард, 77), Буэндия (Мбайе, 62), Джексон (Абрахам, 77).



Предупреждения: Матсен, 11, Буэндия, 31, Джексон, 45, Рафинья, 45.

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Астон Вилла