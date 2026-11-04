Встреча завершилась со счётом 3:0. Каталонцы вышли вперёд уже на седьмой минуте благодаря голу Ламина Ямаля. До перерыва счёт не изменился, однако во втором тайме хозяева ещё дважды поразили ворота английской команды.
На 52-й минуте Рафинья отличился после передачи Фермина Лопеса, а на 64-й оформил дубль с паса Жоау Канселу.
Лига чемпионов
Общий этап. 4 тур
Голы: Ямаль, 7, Рафинья, 52, 64.
"Барселона": Ж. Гарсия, Кубарси, Мартин, Фариньяс (Бальде, 82), Жоау Канселу, Родри (Берналь, 46), Педри (де Йонг, 70), Ямаль, Гордон, Фермин Лопес (Жезус, 70), Рафинья (Гави, 70).
"Астон Вилла": Судзуки, Пау Торрес, Линделеф, Матсен, Кэш, Жоао Гомес (Баркли, 62), Камара, Манзамби (Горецка, 62), Макгинн (Эдвард, 77), Буэндия (Мбайе, 62), Джексон (Абрахам, 77).
Предупреждения: Матсен, 11, Буэндия, 31, Джексон, 45, Рафинья, 45.
"Барселона" разгромила "Астон Виллу" в матче Лиги чемпионов
"Барселона" одержала крупную победу над "Астон Виллой" в четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА