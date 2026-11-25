Игровой день откроется двумя матчами в 18:00 по московскому времени. Махачкалинское "Динамо" примет "Балтику", а "Ахмат" на своем поле встретится с "Краснодаром".
В 20:30 начнутся еще два противостояния. Московский "Локомотив" сыграет с "Ростовом", а казанский "Рубин" примет столичную "Родину".
Расписание матчей на 25 ноября (мск):
18:00 — "Динамо" Махачкала — "Балтика";
18:00 — "Ахмат" — "Краснодар";
20:30 — "Локомотив" — "Ростов";
20:30 — "Рубин" — "Родина".
Шестой тур завершает групповой этап Пути РПЛ. По его итогам определится окончательное положение команд в группах и дальнейший путь участников в турнире.
Кубок России: четыре матча пройдут 25 ноября. Расписание игрового дня
В среду, 25 ноября, состоятся четыре встречи шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
Фото: ФК "Локомотив"