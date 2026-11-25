- Матч с "Родиной" для "Локомотива" был не натужным, а их там полоскали. Они должны благодарить футбольного бога, что он им дал три очка.
У них уже был важнейший матч — 5:0 на выезде прибили "Факел". Это дало им какое-то преимущество? Нет. Важнейшее преимущество даёт серия побед, а разовая акция ни к чему не приводит, - цитирует Широкова "Чемпионат".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" одержал выездную победу над столичной "Родиной" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Андрей Мостовой. Это была первая игра "железнодорожников" под руководством Сергея Овчинникова, который исполняет обязанности главного тренера.
На данный момент красно-зеленые располагаются на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе.