Сёмин поделился эмоциями от матча "ПСЖ" — "Бавария"

"ПСЖ" — "Бавария" — выдающийся матч! Люди, которые его смотрели, будут его ещё очень долго вспоминать и анализировать.
Встретились две команды с одной идеей — большой прессинг на чужой половине поля, много игроков в атаке, большое мастерство всех футболистов", — отметил Сёмин в беседе с "Чемпионатом".
Голами за "Баварию" отметились Харри Кейн (17', пенальти), Майкл Олисе (41'), Дайо Упамекано (65') и Луис Диас (68'). За "ПСЖ" мячи забили Хвича Кварацхелия (24', 56'), Жоау Невеш (33') и Усман Дембеле (45+5', пенальти; 58').