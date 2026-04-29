Сёмин поделился эмоциями от матча "ПСЖ" — "Бавария"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, какие эмоции испытал во время просмотра первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией".
Французская команда обыграла немецкую со счётом 5:4.

"ПСЖ" — "Бавария" — выдающийся матч! Люди, которые его смотрели, будут его ещё очень долго вспоминать и анализировать.

Встретились две команды с одной идеей — большой прессинг на чужой половине поля, много игроков в атаке, большое мастерство всех футболистов", — отметил Сёмин в беседе с "Чемпионатом".

Голами за "Баварию" отметились Харри Кейн (17', пенальти), Майкл Олисе (41'), Дайо Упамекано (65') и Луис Диас (68'). За "ПСЖ" мячи забили Хвича Кварацхелия (24', 56'), Жоау Невеш (33') и Усман Дембеле (45+5', пенальти; 58').

