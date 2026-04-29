Мамаев считает, что матч "ПСЖ" — "Бавария" войдёт в историю футбола

Бывший российский футболист Павел Мамаев поделился эмоциями от игры "Пари Сен-Жермен" с "Баварией" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: Reuters





"Матч "ПСЖ" — "Бавария" — мечта любого болельщика. Посмотреть такую игру, тем более в полуфинале Лиги чемпионов — истинное удовольствие!

Максимально открытый футбол, очень квалифицированные футболисты, интересная и атакующая игра. Это один из топовых матчей, который войдёт в историю", — отметил Мамаев в разговоре с



Голами в составе "Баварии" отличились Харри Кейн (17', пенальти), Майкл Олисе (41'), Дайо Упамекано (65') и Луис Диас (68'). За "ПСЖ" мячи забили Хвича Кварацхелия (24', 56'), Жоау Невеш (33') и Усман Дембеле (45+5', пенальти; 58').



Ответная игра команд пройдёт на "Альянц Арене" в Мюнхене 6 мая. Встреча завершилась победой парижан со счётом 5:4.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария