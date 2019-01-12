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"Челси" обыграл "Ньюкасл" в Премьер-лиге

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Ньюкасл Юнайтед".

"Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:1

Чемпионат Англии

22 тур

"Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:1

Голы: Педро, 9, Кларк, 40, Виллиан, 57

"Челси": Кепа, Маркус Алонсо, Давид Луиз, Рюдигер, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли, 63), Жоржинью, Канте, Виллиан, Азар (Жиру, 87), Педро (Хадсон-Одой, 80).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин (Манкильо, 81), Лежен, Ласкеллес, Кларк, Ричи, Перес (Мёрфи, 81), Лонгстафф, Хайден, Атсу, Рондон.

Предупреждения: Ричи, 24, Жоржинью, 63
Теги: Челси Ньюкасл АПЛ
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