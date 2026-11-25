Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук похвалил российского полузащитника Алексея Батракова после победы над "Астон Виллой" (1:0) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

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"Алексей — топ-футболист. Для нас его игра — это не сюрприз. Мы знаем его качества", — заявил Бурук.