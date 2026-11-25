"Алексей — топ-футболист. Для нас его игра — это не сюрприз. Мы знаем его качества", — заявил Бурук.
Батраков вышел в стартовом составе "Галатасарая" и провел на поле 74 минуты. На 53-й минуте россиянин получил желтую карточку после стычки с полузащитником английской команды Джоном Макгинном.
Напомним, Батраков перебрался в турецкий клуб в августе 2026 года. В пяти матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов полузащитник забил четыре мяча, став одним из самых результативных игроков своей команды в турнире.
Источник: "Спорт-Экспресс"