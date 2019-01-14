"Хаддерсфилд Таун" объявил об отставке главного тренера

Главный тренер "Хаддерсфилда" Давид Вагнер покинул клуб по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.Вагнер занимал пост наставника английского клуба с 2015 года.После 22 туров "Хаддерсфилд" набрал 11 очков и занимает последнее место в таблице.