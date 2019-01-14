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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Хаддерсфилд Таун" объявил об отставке главного тренера
Главный тренер "Хаддерсфилда" Давид Вагнер покинул клуб по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.
Вагнер занимал пост наставника английского клуба с 2015 года.
После 22 туров "Хаддерсфилд" набрал 11 очков и занимает последнее место в таблице.
Вагнер занимал пост наставника английского клуба с 2015 года.
После 22 туров "Хаддерсфилд" набрал 11 очков и занимает последнее место в таблице.
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