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"Хаддерсфилд Таун" объявил об отставке главного тренера

Главный тренер "Хаддерсфилда" Давид Вагнер покинул клуб по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.

Вагнер занимал пост наставника английского клуба с 2015 года.

После 22 туров "Хаддерсфилд" набрал 11 очков и занимает последнее место в таблице.
Теги: Хаддерсфилд АПЛ
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