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Ковтун - о составе "Спартака": укомплектован не хуже "Зенита"

Бывший игрок "Спартака" Юрий Ковтун ответил, каких футболистов необходимо купить клубу для борьбы за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист высоко оценил состав московского клуба. Он отметил, что "Спартаку" необходимо усиление в оборонительной линии.

"Спартак" укомплектован ничуть не хуже "Зенита". Атака красно-белых одна из лучших в лиге.
Даку и Угальде - отличные нападающие, а в помощниках у них есть Солари и Маркиньос. Но стоит приобрести игроков в линию обороны для дальнейшей чемпионской борьбы", - сказал Ковтун Metaratings.

На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 14 матчах. Петербургский "Зенит" располагается на первой строчке в чемпионате. Команда Сергея Семака опережает красно-белых на 2 балла.

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