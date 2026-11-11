Ковтун - о составе "Спартака": укомплектован не хуже "Зенита"

"Спартак" укомплектован ничуть не хуже "Зенита". Атака красно-белых одна из лучших в лиге.Даку и Угальде - отличные нападающие, а в помощниках у них есть Солари и Маркиньос. Но стоит приобрести игроков в линию обороны для дальнейшей чемпионской борьбы", - сказал Ковтун Metaratings.
На данный момент московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 14 матчах. Петербургский "Зенит" располагается на первой строчке в чемпионате. Команда Сергея Семака опережает красно-белых на 2 балла.