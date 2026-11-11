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Мор разъяснил, с чем связывает удаления Максименко

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался об удалениях вратаря красно-белых Александра Максименко в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Эдуард Мор считает, что на удаления повлияли нервы футболиста из-за конкуренции в клубе.

"Я связываю это с тем, что Максименко немного задёргался из-за серьёзной конкуренции.
Хотел себя проявить, но не рассчитал свои силы. Менее сильным вратарём Максименко не становится, но вполне возможно, что лучше ему взять какую-то паузу, чтобы отдохнуть. Ничего страшного не случилось", - сказал Мор "Чемпионату".

В текущем сезоне за московский "Спартак" Александр Максименко провел 14 матчей, пропустил 11 голов и отыграл 5 встреч на ноль.

Голкипер получил две прямые красные карточки: на 24-й минуте в игре 10-го тура чемпионата против самарских "Крыльев Советов" и на 82-й минуте во встрече 14-го тура с тольяттинским "Акроном".

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