Мор разъяснил, с чем связывает удаления Максименко

"Я связываю это с тем, что Максименко немного задёргался из-за серьёзной конкуренции.Хотел себя проявить, но не рассчитал свои силы. Менее сильным вратарём Максименко не становится, но вполне возможно, что лучше ему взять какую-то паузу, чтобы отдохнуть. Ничего страшного не случилось", - сказал Мор "Чемпионату".
В текущем сезоне за московский "Спартак" Александр Максименко провел 14 матчей, пропустил 11 голов и отыграл 5 встреч на ноль.
Голкипер получил две прямые красные карточки: на 24-й минуте в игре 10-го тура чемпионата против самарских "Крыльев Советов" и на 82-й минуте во встрече 14-го тура с тольяттинским "Акроном".