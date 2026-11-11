Раскрыто, кого "ПСЖ" рассматривает как альтернативу Сафонову - СМИ

Стало известно, каким голкипером интересуется "ПСЖ". На данный момент за французский клуб выступает Матвей Сафонов.

Фото: Getty Images

По информации источника, "ПСЖ" длительно наблюдает за Грегорем Кобелем и может подписать его. Отмечается, что на фоне этого "Боруссия" намерена продлить контракт с вратарем. Отмечается, что футболист не против остаться в немецком клубе.



Кобель выступает в составе дортмундской "Боруссии" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 15 матчей, пропустил 16 голов и отыграл 5 встреч на ноль. Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.



На счету Матвея Сафонова 16 встреч, 17 пропущенных мячей и 4 игры на ноль в текущем сезоне за французский "ПСЖ".



Источник: Bild

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ПСЖ