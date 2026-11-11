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Смородская: по потенциалу Батраков не хуже Ямаля

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила потенциал Алексея Батракова.
Фото: GLobal Look Press
По словам Смородской, по потенциалу Батраков не слабее Ямаля.

- Не сомневаюсь, что в будущем Батраков сможет играть в европейском топ-клубе.

Но сейчас ему не стоит торопиться, нужно еще как минимум год отыграть, чтобы закрепиться, набраться опыта. "Барселона"? А почему нет. По потенциалу он даже не хуже Ямаля, - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" летом текущего года за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

Сообщалось, что за российским полузащитником следят скауты английских и французских клубов. Отмечалось, что турецкий клуб намерен переподписать контракт с футболистом, чтобы увеличить сумму отступных.

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