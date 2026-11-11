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Полузащитник "Спартака" не участвует в тренировке сборной России

Полузащитник "Спартака" не принимает участие в тренировке сборной России перед матчем с Узбекистаном.
Фото: РФС
Наиль Умяров не тренируется с национальной командой на стадионе "Пахтакор", сообщает "Чемпионат".

В текущем сезоне за красно-белых опорный полузащитник провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Завтра, 12 ноября, сборная России встретится с Узбекистаном. 17 ноября команда Валерия Карпина встретится с Венесуэлой.

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