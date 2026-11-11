В руководстве "Акрона" высказались о возможном расширении РПЛ

- На данный момент "Акрон" не готов голосовать ни в поддержку, ни против такого предложения.
Пока нет смысла дергаться, если мы не понимаем потенциальных подводных камней. Вот мы проголосуем за, а через сезон опять кто-то предложит вернуться к варианту с 16 командами, - цитирует Клюшева Sport24.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 участников. Сообщается, что состоялось собрание клубов чемпионата России и Газизова попросили подготовить полный план его проекта. На данный момент в чемпионате участвуют 16 команд - две последние вылетают в Первую Лигу напрямую, а клубы, занявшие 13 и 14 место соответственно, играют в переходных матчах.