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В руководстве "Акрона" высказались о возможном расширении РПЛ

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о возможном расширении РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Клюшева, пока что в "Акроне" не понимают, в чем плюсы и минусы расширения.

- На данный момент "Акрон" не готов голосовать ни в поддержку, ни против такого предложения.

Пока нет смысла дергаться, если мы не понимаем потенциальных подводных камней. Вот мы проголосуем за, а через сезон опять кто-то предложит вернуться к варианту с 16 командами, - цитирует Клюшева Sport24.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 участников. Сообщается, что состоялось собрание клубов чемпионата России и Газизова попросили подготовить полный план его проекта. На данный момент в чемпионате участвуют 16 команд - две последние вылетают в Первую Лигу напрямую, а клубы, занявшие 13 и 14 место соответственно, играют в переходных матчах.

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