Капышев: Заболотный вернется в Первую лигу или РПЛ. Варианты есть

"Его дисквалификация совсем небольшая, думаю, он будет востребован.
Заболотный вернётся либо в Первую лигу, либо даже в РПЛ.Учитывая его отношение к себе и тренировкам, мне кажется, он вернётся. Варианты у него уже есть", - сказал Капышев "Чемпионату".
В прошлом сезоне Антон Заболотный провел за московский "Спартак" 16 матчей и отдал 3 результативные передачи. В августе нападающий сообщил, что был дисквалифицирован на 6 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.
На данный момент футболист выступает за медиафутбольный "СКА-Ростов".