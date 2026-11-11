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Капышев: Заболотный вернется в Первую лигу или РПЛ. Варианты есть

Тренер "СКА-Ростова" Эрнест Капышев высказался о будущем Антона Заболотного.
Фото: ФК "СКА-Ростов"
Российский специалист сообщил, что у футболиста есть предложения из профессиональных клубов.

"Его дисквалификация совсем небольшая, думаю, он будет востребован.

Заболотный вернётся либо в Первую лигу, либо даже в РПЛ.
Учитывая его отношение к себе и тренировкам, мне кажется, он вернётся. Варианты у него уже есть", - сказал Капышев "Чемпионату".

В прошлом сезоне Антон Заболотный провел за московский "Спартак" 16 матчей и отдал 3 результативные передачи. В августе нападающий сообщил, что был дисквалифицирован на 6 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.

На данный момент футболист выступает за медиафутбольный "СКА-Ростов".

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