Как утверждает источник, защитник Сезар Монтес уведомил "Локомотив", что больше не будет участвовать в гостевых матчах и хочет покинуть клуб. Сообщается, что игрок всерьез беспокоится о своей безопасности в России после случая с попаданием БПЛА в поезд, на котором команда возвращалась из Ростова-на-Дону.
Отмечается, что это именно это является причиной отсутствия 29-летнего мексиканца в последних играх, а не травма, от которой он уже оправился.
Действующий контракт с игрока с московским клубом действует до июня 2029 года. В этом сезоне Монтес провел в составе "железнодорожников" 7 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом.
Источник: журналист Иван Карпов
Монтес заявил о желании покинуть "Локомотив", раскрыта причина - источник
Защитник "Локомотива" Сезар Монтес может уйти из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"