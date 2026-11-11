Шалимов рассказал, при каком условии Кисляк уедет из ЦСКА

- Для того, чтобы уехать, должен прийти клуб, условный "Галатасарай" или "Бешикташ", предложить те деньги, на которые согласится ЦСКА.
Дальше по Кисляку, думаю, вопросов не будет, что касается личного контракта. Они ему нормально дадут. И если эти две вещи складываются, он уезжает, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк вышел на поле в составе ЦСКА в 18 встречах во всех турнирах и записал в свой актив один забитый мяч и три голевые передачи. Согласно версии Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается в 25 миллионов евро, контрат игрока с красно-синими истекает в июне 2029 года.
Также на счету Кисляка 13 матчей в составе национальной сборной России и два забитых мяча. С "армейцами" он завоевал Кубок и Суперкубок России.