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Шалимов рассказал, при каком условии Кисляк уедет из ЦСКА

Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов назвал условие, при котором Матвей Кисляк покинет ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Шалимова, Кисляк уедет из ЦСКА, если за него предложат сумму, устраивающую "армейцев".

- Для того, чтобы уехать, должен прийти клуб, условный "Галатасарай" или "Бешикташ", предложить те деньги, на которые согласится ЦСКА.

Дальше по Кисляку, думаю, вопросов не будет, что касается личного контракта. Они ему нормально дадут. И если эти две вещи складываются, он уезжает, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк вышел на поле в составе ЦСКА в 18 встречах во всех турнирах и записал в свой актив один забитый мяч и три голевые передачи. Согласно версии Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается в 25 миллионов евро, контрат игрока с красно-синими истекает в июне 2029 года.

Также на счету Кисляка 13 матчей в составе национальной сборной России и два забитых мяча. С "армейцами" он завоевал Кубок и Суперкубок России.

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