Матчи Скрыть

Российский тренер оценил потенциальное расширение РПЛ до 18 клубов

Главный тренер "Текстильщика" Дмитрий Пятибратов специально для Rusfootball.infо прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.
Фото: ФК "Факел"
- Да, видел предложение Газизова. Я лично за 18, страна огромная. Сейчас, посмотрите, в первой лиге, какие команды! "Урал", "Нижний Новгород", "Торпедо" - все со своими стадионами.

Кострома тоже построила. Есть поддержка губернаторов, частный бизнес помогает футболу. У нас в Иваново народ ходит. Понятно, результат на моих молодых ребят давит, но будем выбираться со дна турнирной таблицы. С учетом отсутствия Еврокубков, на две команды больше – это хорошо.

Только мне не нравится, что у нас эти решения всплывают спонтанно. Нужно один раз всем сесть и договориться. Но не по ходу чемпионата менять правила игры. Чтобы не было сейчас споров, кто выходит напрямую, кто в переходных, кто остается. А с сезона 27/28 – в самый раз, - сказал Пятибратов.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится