Российский тренер оценил потенциальное расширение РПЛ до 18 клубов

Главный тренер "Текстильщика" Дмитрий Пятибратов специально для Rusfootball.infо прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.

Фото: ФК "Факел"

- Да, видел предложение Газизова. Я лично за 18, страна огромная. Сейчас, посмотрите, в первой лиге, какие команды! " Урал ", "Нижний Новгород", " Торпедо " - все со своими стадионами.

Кострома тоже построила. Есть поддержка губернаторов, частный бизнес помогает футболу. У нас в Иваново народ ходит. Понятно, результат на моих молодых ребят давит, но будем выбираться со дна турнирной таблицы. С учетом отсутствия Еврокубков, на две команды больше – это хорошо.Только мне не нравится, что у нас эти решения всплывают спонтанно. Нужно один раз всем сесть и договориться. Но не по ходу чемпионата менять правила игры. Чтобы не было сейчас споров, кто выходит напрямую, кто в переходных, кто остается. А с сезона 27/28 – в самый раз, - сказал Пятибратов.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info