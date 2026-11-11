Канищев - о "Локомотиве": плохо, когда руководство не думает о команде

- Плохо, если руководство клуба не думает о команде. Представьте, если условно из "Зенита" убрать Глушенкова, Энрике и парочку ведущих футболистов? Будет такой же средний клуб, как и все остальные. Не факт, что команда будет бороться за самые высокие места.
"Локомотив" обезглавили и оставили без лучших футболистов, - цитирует Канищева "Чемпионат".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об уходе Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера, однако на информационных ресурсах клуба эта информация не получила подтверждения.
По итогам 14 сыгранных туров красно-зеленые занимают предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.