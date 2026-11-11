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Сборная России U-21 не может вылететь в Турцию на товарищеский матч - источник

Молодежная сборная России не может отправиться на товарищеский матч с Киргизией в Турцию.
Фото: РФС
Как сообщает источник, футболисты "застряли" в одном из московских аэропортов, они находятся в нем около 6 часов в ожидании рейса.

Матчи молодежной сборной России U-21 против национальной команды Киргизии U-23 запланированы на 13 и 16 ноября. Встречи должны состояться в Турции, в городе Дериндже. Начало обоих игр - в 15:00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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