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Эмери красиво уделал Сарри. Вторая большая победа "Тренеришки" в Англии
«Арсенал» и «Челси» встретились в одинаково пессимистичный период для обеих команд на фоне возрождения «МЮ». Тем удивительнее, что команда Уная Эмери в одном матче показала и яркую (в первом тайме), и зрелую (после перерыва) игру, не дав усомниться в собственном превосходстве.
Проза значимее футбольного искусства
Английскую премьер-лигу не зря называют чемпионатом мира среди тренеров: каждый матч этого сезона между командами топ-6 без участия «Манчестер Юнайтед» представляет отдельный интерес с точки зрения битвы тренерских стратегий, задумок, стилей, заготовок, которые на следующий день можно долго смаковать в аналитических материалах.
Однако исход сегодняшнего матча модели прессинга и билд-апа решили косвенно, прямо же на него повлияли прозаичные стандарты. Здесь Эмери полностью переиграл оппонента, причём двумя голами дело не ограничилось. Розыгрыши стандартов в исполнении «Арсенала» почему-то вводили гостей в такую растерянность, что в итоге с Сократисом за верховой мяч боролся Ковачич, Косьельни в окружении пяти человек бил из вратарской, а Ляказетт спокойно разбирался с парочкой соперников в штрафной, приняв мяч в ноги.
Почти каждый стандарт у ворот «Челси» завершался угрозой воротам, а благодаря активности хозяев в первой половине их было много. Именно из-за количественного перевеса по итогу «Арсенал» и доминировал на стандартах, ведь в концовке тайма «Челси» ответил опасным ударом Рюдигера и штангой Алонсо. Но и «Арсенал» первые свои моменты не реализовал, так что всё справедливо.
Эмери наконец попал со стартовым планом
«Челси» очень плох в атаке уже больше месяца: английские середняки приспособились к футболу Сарри, а создать в Лондоне улучшенную версию «Наполи» тренер не успеет даже за сезон. И это нормально: специфический футбол Гвардиолы тоже целый год только приживался в АПЛ, а Клопп только сейчас проводит первый действительно топовый чемпионат.
Середняки-аутсайдеры отказываются от прессинга, не раскрываются и усилиями нападающих перекрывают Жоржиньо, отказываясь от атакующих действий. Но использовать такой шаблон, тем более дома, тренеру «Арсенала» не солидно. По ходу сезона Эмери часто проваливался со стартовым планом (например, в Ливерпуле настолько, что помешал даже собственный гол) и умело корректировал игру по ходу, сегодня же наконец сделал всё правильно с самого начала.
Хозяева сразу же агрессивно пошли в прессинг, поддавили соперника психологически – Жоржиньо и Луиз обрезали команду у своей штрафной, «Челси» терял уверенность, а из-под прессинга фирменным способом вышел только раз за четверть часа. Эмери выстроил что-то типа 4-3-1-2 или же ромба в полузащите, где Рэмзи отвечал за Жоржиньо. Давид Луиз всё равно получал пространство и фонтанировал длинными переводами, но в центре поля благодаря троице Гёндузи-Джака-Торейра «Арсенал» имел численное преимущество и сохранял компактность.
Заброс снова мог спасти «Челси», а потом было слишком поздно
При перекрытом Жоржиньо плеймейкером «Челси», причём гораздо более острым, чем сам Жоржиньо, становится Давид Луиз. Вместе с Педро они клонировали голевой эпизод из матча с «Ньюкаслом» за исключением самой важной части – испанец не забил. «Арсенал», несмотря на то, что нападающие не присматривали за Жоржиньо, всё равно халатно отнеслись к Луизу и дали ему свободу. Переводы и забросы Давида – просто космос, но второй такой завершился отправкой Педро обратно в «Ла Масию».
После перерыва «Арсенал» опустил линию обороны, так что передачи защитника уже не несли в себе остроты. Луиз находил свободных партнёров на правом фланге, но из этого ничего не вырастало – подачи и прострелы были одинаково бесполезны и до выхода Жиру, и после.
Сарри ждёт Игуаина. Азар тоже
Возрастные футболисты часто завершают карьеру в сборной и продолжают играть за клуб, а Оливье Жиру, возможно, стоит поступить наоборот: он был важным звеном в лучшей команде чемпионата мира, а в «Челси» сел на скамейку. Руководство клуба работает над приобретением любимого форварда Сарри, которому не удаётся вылепить из Азара нового Дриса Мертенса.
Конечно, странно, что Эден должен равняться на своего менее звёздного партнёра по сборной, но в «Наполи» Дрис стал великолепной «ложной девяткой»: когда Милик вернулся в строй, он уже был не нужен модели игры Сарри, что очень бесило потратившегося президента клуба. Азару же в центре нападения некомфортно, что было видно ещё по прошлому сезону, когда к такому варианту прибегал Конте. В двух разных тренерских системах у Азара были разные функции, но обе отнимали любимое смещение с левого фланга в центр.
Эмери провёл отличную работу и в перерыве
Хотя сегодня передвижение Эдена налево после выхода Жиру ничем не помогло. И тут надо снова поаплодировать Эмери. Вскрыть «Арсенал» «Челси» мог лишь благодаря чуду, но ожидаемый источник чудес под номером 10 всегда плотно и с подстраховкой контролировался.
Да, «Арсенал» полностью отдал инициативу, отказался от прессинга и атакующей игры, но за весь тайм допустил всего один удар в створ и ни одного голевого момента. На минуточку, Эмери сыграл так уверенно против «Челси» с командой, которая по количеству «сухих» матчей опережает только «Фулхэм». Прошедший матч – огромный шаг вперёд для Эмери, веру в которого болельщики (точно) и игроки (возможно) уже начали терять. Дыхание «Манчестер Юнайтед» чувствуется, но сегодня «Арсенал» впервые за долгое время приятно удивил, показав всем и самому себе, что со временем может становиться лучше наперекор наметившейся было тенденции.
"Арсенал": Лено, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Рэмси (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 63), Жоржиньо, Канте, Педро (Хадсон-Одой, 80), Азар, Виллиан (Жиру, 68).
Предупреждения: Давид Луиз, 37, Баркли, 90+5
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Проза значимее футбольного искусства
Английскую премьер-лигу не зря называют чемпионатом мира среди тренеров: каждый матч этого сезона между командами топ-6 без участия «Манчестер Юнайтед» представляет отдельный интерес с точки зрения битвы тренерских стратегий, задумок, стилей, заготовок, которые на следующий день можно долго смаковать в аналитических материалах.
Однако исход сегодняшнего матча модели прессинга и билд-апа решили косвенно, прямо же на него повлияли прозаичные стандарты. Здесь Эмери полностью переиграл оппонента, причём двумя голами дело не ограничилось. Розыгрыши стандартов в исполнении «Арсенала» почему-то вводили гостей в такую растерянность, что в итоге с Сократисом за верховой мяч боролся Ковачич, Косьельни в окружении пяти человек бил из вратарской, а Ляказетт спокойно разбирался с парочкой соперников в штрафной, приняв мяч в ноги.
Почти каждый стандарт у ворот «Челси» завершался угрозой воротам, а благодаря активности хозяев в первой половине их было много. Именно из-за количественного перевеса по итогу «Арсенал» и доминировал на стандартах, ведь в концовке тайма «Челси» ответил опасным ударом Рюдигера и штангой Алонсо. Но и «Арсенал» первые свои моменты не реализовал, так что всё справедливо.
Arsenal have won as many Premier League home games against Chelsea in Unai Emery’s first season (1) as in their previous seven campaigns combined.— Squawka Football (@Squawka) January 19, 2019
Finally something positive. ? pic.twitter.com/7mzRhaldUR
Эмери наконец попал со стартовым планом
«Челси» очень плох в атаке уже больше месяца: английские середняки приспособились к футболу Сарри, а создать в Лондоне улучшенную версию «Наполи» тренер не успеет даже за сезон. И это нормально: специфический футбол Гвардиолы тоже целый год только приживался в АПЛ, а Клопп только сейчас проводит первый действительно топовый чемпионат.
Середняки-аутсайдеры отказываются от прессинга, не раскрываются и усилиями нападающих перекрывают Жоржиньо, отказываясь от атакующих действий. Но использовать такой шаблон, тем более дома, тренеру «Арсенала» не солидно. По ходу сезона Эмери часто проваливался со стартовым планом (например, в Ливерпуле настолько, что помешал даже собственный гол) и умело корректировал игру по ходу, сегодня же наконец сделал всё правильно с самого начала.
Хозяева сразу же агрессивно пошли в прессинг, поддавили соперника психологически – Жоржиньо и Луиз обрезали команду у своей штрафной, «Челси» терял уверенность, а из-под прессинга фирменным способом вышел только раз за четверть часа. Эмери выстроил что-то типа 4-3-1-2 или же ромба в полузащите, где Рэмзи отвечал за Жоржиньо. Давид Луиз всё равно получал пространство и фонтанировал длинными переводами, но в центре поля благодаря троице Гёндузи-Джака-Торейра «Арсенал» имел численное преимущество и сохранял компактность.
Заброс снова мог спасти «Челси», а потом было слишком поздно
При перекрытом Жоржиньо плеймейкером «Челси», причём гораздо более острым, чем сам Жоржиньо, становится Давид Луиз. Вместе с Педро они клонировали голевой эпизод из матча с «Ньюкаслом» за исключением самой важной части – испанец не забил. «Арсенал», несмотря на то, что нападающие не присматривали за Жоржиньо, всё равно халатно отнеслись к Луизу и дали ему свободу. Переводы и забросы Давида – просто космос, но второй такой завершился отправкой Педро обратно в «Ла Масию».
Kolasinac sending Pedro back to La Masia pic.twitter.com/KPelA7nuh7— Football HQ (@FootbaII_HQ) January 19, 2019
После перерыва «Арсенал» опустил линию обороны, так что передачи защитника уже не несли в себе остроты. Луиз находил свободных партнёров на правом фланге, но из этого ничего не вырастало – подачи и прострелы были одинаково бесполезны и до выхода Жиру, и после.
Сарри ждёт Игуаина. Азар тоже
Возрастные футболисты часто завершают карьеру в сборной и продолжают играть за клуб, а Оливье Жиру, возможно, стоит поступить наоборот: он был важным звеном в лучшей команде чемпионата мира, а в «Челси» сел на скамейку. Руководство клуба работает над приобретением любимого форварда Сарри, которому не удаётся вылепить из Азара нового Дриса Мертенса.
Конечно, странно, что Эден должен равняться на своего менее звёздного партнёра по сборной, но в «Наполи» Дрис стал великолепной «ложной девяткой»: когда Милик вернулся в строй, он уже был не нужен модели игры Сарри, что очень бесило потратившегося президента клуба. Азару же в центре нападения некомфортно, что было видно ещё по прошлому сезону, когда к такому варианту прибегал Конте. В двух разных тренерских системах у Азара были разные функции, но обе отнимали любимое смещение с левого фланга в центр.
Эмери провёл отличную работу и в перерыве
Хотя сегодня передвижение Эдена налево после выхода Жиру ничем не помогло. И тут надо снова поаплодировать Эмери. Вскрыть «Арсенал» «Челси» мог лишь благодаря чуду, но ожидаемый источник чудес под номером 10 всегда плотно и с подстраховкой контролировался.
Most shots in target in a Premier League game under Maurizio Sarri: 11 vs. Arsenal at home.— Squawka Football (@Squawka) January 19, 2019
Fewest shots in target in a Premier League game under Maurizio Sarri: 1 vs. Arsenal away.
He who laughs last... pic.twitter.com/ohfofW4t2v
Да, «Арсенал» полностью отдал инициативу, отказался от прессинга и атакующей игры, но за весь тайм допустил всего один удар в створ и ни одного голевого момента. На минуточку, Эмери сыграл так уверенно против «Челси» с командой, которая по количеству «сухих» матчей опережает только «Фулхэм». Прошедший матч – огромный шаг вперёд для Эмери, веру в которого болельщики (точно) и игроки (возможно) уже начали терять. Дыхание «Манчестер Юнайтед» чувствуется, но сегодня «Арсенал» впервые за долгое время приятно удивил, показав всем и самому себе, что со временем может становиться лучше наперекор наметившейся было тенденции.
Чемпионат Англии
23 тур
"Арсенал" – "Челси" 2:0
Голы: Ляказетт, 14, Косельни, 39
23 тур
"Арсенал" – "Челси" 2:0
Голы: Ляказетт, 14, Косельни, 39
"Арсенал": Лено, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Рэмси (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 63), Жоржиньо, Канте, Педро (Хадсон-Одой, 80), Азар, Виллиан (Жиру, 68).
Предупреждения: Давид Луиз, 37, Баркли, 90+5
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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