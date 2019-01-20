Маурисио Почеттино послал тренера "Бернли" подальше, запутавшись в английском языке

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал забавную историю о том, как осваивался в общении на английском языке.Во время матча с "Бернли" аргентинец хотел попросить своего коллегу Шона Дайка перестать ругаться, но вместо этого сам ему нагрубил."Было очень смешно. Несколько лет назад мы стояли у бровки с Шоном Дайком. Шон кричал "долбаное это, долбаное то". И в какой-то момент я повернулся к нему и сказал: "… (Отвали), Шон, … (отвали)", - рассказал Почеттино Telegraph.