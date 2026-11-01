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Джикия высказался о предстоящем матче со "Спартаком"

Защитник "Локомотива" Георгий Джикия высказался о предстоящем дерби с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Джикии, все по-разному относятся к матчу с бывшими командами.

– Как относитесь к "правилу бывших", когда футболист выходит играть против своей прошлой команды?

– У всех это по-разному. У кого-то остались какие-то обиды, а у кого-то наоборот – присутствуют только тёплые и приятные воспоминания.
Например, кто-то празднует голы, а кто-то нет. У каждого своя причина на это, - сказал Джикия в интервью журналу "Наш "Локо".

В воскресенье, 1 октября, московский "Спартак" сыграет на выезде со столичным "Локомотивом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.

Напомним, что на данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке с 11 баллами в своем активе. Ранее "железнодорожники" уступили ЦСКА в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России и потеряли математические шансы на выход в плей-офф турнира.

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