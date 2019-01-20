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СМИ: "Бавария" и "Реал" сразятся за Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн может покинуть клуб.

Как утверждает портал Goal, 25-летний англичанин примет решение об уходе в случае, если "шпоры" не попадут в Лигу чемпионов.

Основными претендентами на Кейна являются "Бавария" и "Реал". Англичанин предпочитает мюнхенский клуб. Контракт Кейна с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бавария Реал Кейн АПЛ Тоттенхэм Ла Лига Бундеслига
Вчера, 23:29
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