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ESPN: "Севилья" снова заинтересовалась Антони Марсьялем

ESPN сообщает, что "Севилья" намерена приобрести в январе форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля.

Испанский клуб возобновил интерес к 23-летнем французу после срыва трансфера нападающего "Челси" Альваро Мораты, который выбрал переход в "Атлетико".

Контракт Марсьяля с "МЮ" заканчивается через полтора года.
Теги: Ла Лига АПЛ Севилья Манчестер Юнайтед Марсьяль
Сегодня, 14:48
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