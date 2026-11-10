Батраков - о "Локомотиве": слежу за каждым матчем

Фото: ФК "Галатасарай"

За каждой игрой " Локомотива " слежу. В первые дни в Стамбуле мне помогли подключить российские каналы", - сказал Батраков в эфире "Матч ТВ"

Алексей Батраков сообщил, что смотрит матчи РПЛ и турецкого чемпионата."Стараюсь смотреть и чемпионат России, и турецкую Суперлигу.Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". За основную команду 21-летний полузащитник суммарно провел 84 матча, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.В августе 2026 "железнодорожники" продали футболиста в турецкий "Галатасарай". Соглашение игрока со "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.