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Батраков - о "Локомотиве": слежу за каждым матчем

Бывший игрок "Локомотива" Алексей Батраков, ныне выступающий за "Галатасарай", ответил, следит ли он за матчами красно-зеленых.
Фото: ФК "Галатасарай"
Алексей Батраков сообщил, что смотрит матчи РПЛ и турецкого чемпионата.

"Стараюсь смотреть и чемпионат России, и турецкую Суперлигу.

За каждой игрой "Локомотива" слежу. В первые дни в Стамбуле мне помогли подключить российские каналы", - сказал Батраков в эфире "Матч ТВ".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". За основную команду 21-летний полузащитник суммарно провел 84 матча, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.

В августе 2026 "железнодорожники" продали футболиста в турецкий "Галатасарай". Соглашение игрока со "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.

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