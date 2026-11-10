Бубнов рассказал, какую сумму требует Ротенберг от Галактионова в качестве неустойки

- Мне нравится Ротенберг, блин! Видимо, настолько человек, не знаю, поистратился, что денег у него нет, или на такой принцип он пошёл…
От Галактионова ещё требует 90 млн неустойки. Чтобы Галактионов заплатил. Было 60, а последний раз я прочитал, что 90.
Я не понял почему, но вот… - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. После
этой встречи председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.
Сообщалось, что генеральный директор клуба Борис Ротенберг не намерен платить Галактионову 60 миллионов рублей в качестве неустойки. По информации СМИ, Ротенберг считает, что именно специалист был инициатором ухода, поэтому он должен заплатить клубу.