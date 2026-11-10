Бубнов рассказал, какую сумму требует Ротенберг от Галактионова в качестве неустойки

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, сколько хочет получить Борис Ротенберг от Михаила Галактионова в качестве неустойки.

Фото: ФК "Локомотив"

От Галактионова ещё требует 90 млн неустойки. Чтобы Галактионов заплатил. Было 60, а последний раз я прочитал, что 90.