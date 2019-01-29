АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
...
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица

Манчестер Сити (Англия)

Ньюкасл29.01.19Манчестер
Сити
Хаддерсфилд0 - 320.01.19Манчестер
Сити

Бернли (Англия)

Манчестер
Юнайтед		29.01.19Бернли
Уотфорд0 - 019.01.19Бернли

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"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Бернли"

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".

Кубок Англии

1/16 финала

"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 5:0

Голы: Жезус, 21, Силва, 52, Де Брейне, 60, Лонг, 70 (авто.), Агуэро, 85 (пен.)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Данило, Де Брёйне (Фоден, 72), Фернандиньо (Сильва, 67), Гюндоган, Марез, Жезус (Агуэро, 72), Силва

"Бернли": Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Брэйди (Корк, 46), Хендрик, Дефур (Вествуд, 75), Тэйлор, Уорд, Макнил, Выдра (Вуд, 61)

Предупреждения: Уокер, 21
Теги: Манчестер Сити Бернли
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