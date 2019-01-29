Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|...
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Манчестер Сити (Англия)
|Ньюкасл
|29.01.19
|Манчестер
Сити
|Хаддерсфилд
|0 - 320.01.19
|Манчестер
Сити
Бернли (Англия)
|Манчестер
Юнайтед
|29.01.19
|Бернли
|Уотфорд
|0 - 019.01.19
|Бернли
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"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Бернли"
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".
Кубок Англии
1/16 финала
"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 5:0
Голы: Жезус, 21, Силва, 52, Де Брейне, 60, Лонг, 70 (авто.), Агуэро, 85 (пен.)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Данило, Де Брёйне (Фоден, 72), Фернандиньо (Сильва, 67), Гюндоган, Марез, Жезус (Агуэро, 72), Силва
"Бернли": Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Брэйди (Корк, 46), Хендрик, Дефур (Вествуд, 75), Тэйлор, Уорд, Макнил, Выдра (Вуд, 61)
Предупреждения: Уокер, 21
Кубок Англии
1/16 финала
"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 5:0
Голы: Жезус, 21, Силва, 52, Де Брейне, 60, Лонг, 70 (авто.), Агуэро, 85 (пен.)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Данило, Де Брёйне (Фоден, 72), Фернандиньо (Сильва, 67), Гюндоган, Марез, Жезус (Агуэро, 72), Силва
"Бернли": Поуп, Лонг, Тарковски, Гибсон, Брэйди (Корк, 46), Хендрик, Дефур (Вествуд, 75), Тэйлор, Уорд, Макнил, Выдра (Вуд, 61)
Предупреждения: Уокер, 21
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