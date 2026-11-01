Кордоба извинялся, Мусаев злился. «Краснодар» проиграл «Родине» и продлил свою безрадостную серию

«Родина» постепенно привыкает к требованиям Джонатана Альбы. И испанский тренер работает по тем же лекалам, которые были у него в «Ростове». Москвичи впечатляют высоким прессингом, но с такой игрой, конечно, превращаются в хорошую мишень для фаворитов. Тем более, что «Краснодар» хорош в контратаках.
Правда, нынешний «Краснодар», который никак нельзя назвать сверхбоевым, выглядел в первом тайме уязвимо. «Родина» создала больше моментов, чем соперник, была интереснее и инициативнее. «Краснодару» в Химках ещё и приходилось бороться с искусственным газоном, на котором команде явно было не слишком уютно.
Было заметно, что гости нервничают. Кордоба сцепился с Бекао, эмоций было предостаточно, но в атакующих действиях у колумбийца ничего не ладилось. В штрафной соперника с мячом в первом тайме он встретился лишь раз. И за всю первую половину встречи гости ни разу не пробили в створ.
Понять эмоции Мурада Мусаева можно было по действиям в перерыве. Он сделал сразу двойную замену, выпустив Воробьёва и Буркина вместо Уткина и Черникова. Впрочем, замены не смогли внести коренного перелома в игру. Более того, «Краснодар» стал предельно уязвим в центре поля, чем едва не воспользовалась «Родина», но удар Бакаева приняла на себя перекладина.
Удивительно, но первым забил «Краснодар». По истечении часа игры Воробьёв навесил на дальний угол вратарской, а Кристиан замкнул передачу. Хозяева требовали от судьи отменить гол из-за подозрения на фол игрока «Краснодара», но решение не изменилось.
Казалось, что, открыв счёт, «Краснодар» сможет даже при посредственной игре набрать очки. Но «Родине» понадобилось лишь пять минут, чтобы восстановить равновесие в счёте. Бывшим забил Герман Онугха. Егорычёв забросил мяч из глубины, а Жубал сыграл крайне неудачно. Мяч от него отскочил к Онугхе, который уже точно пробил низом.
После этого обе команды стали раскрываться. И на последних минутах «Родине» улыбнулась удача. Буркин неудачно вынес мяч, Мачадо прострелил, а Дуглас Аугусто срезал мяч в свои ворота. «Краснодар» в концовке мог уйти от поражения, но Воробьёв попал в штангу, а Кордоба упустил убойный момент, не забив с метра. В результате «Родина» удержала столь важную победу и покинула зону вылета. Москвичи в двух последних турах набрали 6 очков и взлетели на 12-ю строчку.
«Краснодар» постепенно всё сильнее отстаёт от вершины таблицы. Прямо сейчас южан от первого места отделяют пять баллов. И это при том, что свой матч ещё не провёл «Зенит». Если питерцы наберут три очка, то они будут опережать «быков» уже на семь баллов.
Естественно, что при таких сериях возникают вопросы к тренеру. И, похоже, что Мусаев и сам начинает нервничать. После поражения от «Родины» наставник «Краснодара» не стал жалеть собственных футболистов, раскритиковав их за пропущенные мячи.
«Плохо выполняем то, что должны делать хорошо. Прессинг не работал: были либо фолы, либо соперник продолжал атаки. Сами медленно двигали мяч. Во втором тайме после замен ситуация поменялась в лучшую сторону, но потом абсолютно неправильная реакция: надо было продолжать контролировать. Пропущенные голы… невозможно ни за что бороться, пропуская такие голы. Тяжело что то сделать. Нельзя так начинать матч и так реагировать», — заявил тренер.
Также Мусаев после матча допустил, что команде уже нужна свежая кровь. Более того, специалист не исключил, что и сам уже не даёт «Краснодару» нужные эмоции и заряд.
При этом тренера поддержал Кордоба. После матча колумбиец заявил, что уверен в Мусаеве, с которым команда брала чемпионский титул. В то же время Кордоба ещё и успел извиниться перед болельщиками.
«Мы прекрасно знаем, что сейчас находимся в нехорошей ситуации. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Нам надо выходить из этого положения. Нужно работать вдвойне больше, как мы это делали в прошлых сезонах», — заключил колумбиец.
Что ж, пока для «Краснодара» ничего не потеряно, но тревожные звоночки есть. Похоже, что команда подзастряла в своей серии и с каждым матчем теряет веру в собственные силы. Главный вопрос — хватит ли терпения самому Мусаеву? Он уже уходил из команды, когда всё шло не так, как хотелось.