"Барселона" хочет приобрести одноклубника Сафонова в январе - источник

Как пишет журналист Экрем Конур, каталонский клуб намерен попытаться приобрести эквадорского футболиста уже в январе 2027 года.
Эквадорец защищает цвета парижан с лета 2024 года. Его действующее соглашение с французским клубом рассчитано до конца июня 2031 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.
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