"Барселона" хочет приобрести одноклубника Сафонова в январе - источник

"Барселона" рассматривает возможность усиления обороны за счёт защитника "ПСЖ" Вильяна Пачо.

Фото: Getty Images

Как пишет журналист Экрем Конур, каталонский клуб намерен попытаться приобрести эквадорского футболиста уже в январе 2027 года.



Эквадорец защищает цвета парижан с лета 2024 года. Его действующее соглашение с французским клубом рассчитано до конца июня 2031 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ПСЖ