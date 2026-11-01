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"Барселона" хочет приобрести одноклубника Сафонова в январе - источник

"Барселона" рассматривает возможность усиления обороны за счёт защитника "ПСЖ" Вильяна Пачо.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Экрем Конур, каталонский клуб намерен попытаться приобрести эквадорского футболиста уже в январе 2027 года.

Эквадорец защищает цвета парижан с лета 2024 года. Его действующее соглашение с французским клубом рассчитано до конца июня 2031 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.

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