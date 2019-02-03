Антони Марсьяль продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль продлил контракт с клубом до июня 2024 года, сообщает пресс-служба клуба."С того дня, как присоединился к этому клубу, я стал чувствовать себя частью "Манчестер Юнайтед", и я был невероятно поражён теплом и любовью наших фанатов, которые продолжают удивлять меня своей поддержкой", - сказал футболист.