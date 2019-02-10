АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
полная таблица

Манчестер Сити (Англия)

Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Манчестер
Сити		3 - 103.02.19Арсенал

Арсенал (Англия)

Хаддерсфилд09.02.19Арсенал
Манчестер
Сити		3 - 103.02.19Арсенал

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Серхио Агуэро осталось оформить еще один хет-трик, чтобы повторить достижение Алана Ширера

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро накануне оформил хет-трик в матче с "Арсеналом" (3:1).

Для аргентинца это 10-й хет-трик в АПЛ. Больше хет-триков в эпоху премьер-лиги только у Алана Ширера – 11.

Теги: АПЛ Манчестер Сити Арсенал Ширер Агуэро
Сегодня, 09:46
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