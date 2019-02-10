Серхио Агуэро осталось оформить еще один хет-трик, чтобы повторить достижение Алана Ширера

10 - Sergio Aguero's hat-trick is his tenth in the Premier League for Manchester City; only Alan Shearer (11) has more in the competition's history. Magic. #MCIARS pic.twitter.com/Avmh184Z6J — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2019

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро накануне оформил хет-трик в матче с "Арсеналом" (3:1).Для аргентинца это 10-й хет-трик в АПЛ. Больше хет-триков в эпоху премьер-лиги только у Алана Ширера – 11.