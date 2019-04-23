Тренерский штаб "Бёрнли" по ходу игры оскорблял Сарри

Как сообщает Daily Mail, кто-то из членов тренерского штаба "Бёрнли" несколько раз оскорбил наставника "Челси", назвав его "сраным итальяшкой". После этого Сарри не мог сдержать эмоций, что привело к его удалению.Также из-за этого Сарри не стал посещать пресс-конференцию. Он отправил туда своего помощника Джанфранко Дзолу.