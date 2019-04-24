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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" и Эриксен открыты для переговоров по контракту

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил надежду, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде. Контракт 27-летнего полузащитника со "шпорами" истекает летом 2020 года, а переговоров о его продлении нет.

"Я надеюсь и желаю, чтобы Кристиан был с нами в будущем. И футболист, и клуб открыты для переговоров. Посмотрим, что произойдет.

Каждый игрок особенный, Кристиан не исключение. Все мы разные, поэтому ко всем нужно найти разный подход. Конец сезона близок, и у нас будет много времени поговорить на эту тему. Пока что главная цель Кристиана и всей команды - сосредоточиться на оставшихся играх и достижении результата в них", - цитирует Почеттино Sky Sports.

Главными претедентами на Эркисена считаются мадридский "Реал" и "МЮ". Сам футболист склоняется к переходу в испанский клуб. Ожидается, что владелец "Тоттенхэма" Дэниел Леви согласится продать игрока сборной Дании летом за сумму около 100 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Почеттино Тоттенхэм Эриксен АПЛ
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