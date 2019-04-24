Маурисио Почеттино: "Тоттенхэм" и Эриксен открыты для переговоров по контракту

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил надежду, что полузащитник Кристиан Эриксен останется в команде. Контракт 27-летнего полузащитника со "шпорами" истекает летом 2020 года, а переговоров о его продлении нет."Я надеюсь и желаю, чтобы Кристиан был с нами в будущем. И футболист, и клуб открыты для переговоров. Посмотрим, что произойдет.Каждый игрок особенный, Кристиан не исключение. Все мы разные, поэтому ко всем нужно найти разный подход. Конец сезона близок, и у нас будет много времени поговорить на эту тему. Пока что главная цель Кристиана и всей команды - сосредоточиться на оставшихся играх и достижении результата в них", - цитирует Почеттино Sky Sports.Главными претедентами на Эркисена считаются мадридский "Реал" и "МЮ". Сам футболист склоняется к переходу в испанский клуб. Ожидается, что владелец "Тоттенхэма" Дэниел Леви согласится продать игрока сборной Дании летом за сумму около 100 млн евро.