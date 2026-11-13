В "Акроне" высказались о будущем тренера после плохого старта: кредит доверия есть

"Абсолютно не то, на что рассчитывали", — признал генеральный директор клуба Константин Клюшев, комментируя положение команды.
При этом руководитель подчеркнул, что вопрос об отставке главного тренера пока не стоит. По его словам, в клубе видят прогресс команды и понимают, над чем необходимо работать.
"Кредит доверия есть. Есть понимание, куда мы двигаемся и над чем нам нужно работать"
Совместно разбираем неудачные моменты и корректируем их. Думаю, что все заметили, что с момента старта чемпионата команда прибавляет, меняется. Поэтому мне кажется, та работа, которая ведется, еще имеет потенциал, — сказал Клюшев.
Источник: "Матч ТВ"