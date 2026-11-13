В "Акроне" высказались о будущем тренера после плохого старта: кредит доверия есть

Гендиректор тольяттинского "Акрона" Константин Клюшев признал, что 14-е место в РПЛ не соответствует ожиданиям, но заверил, что руководство продолжает доверять Срджану Благоевичу.

Фото: ФК "Акрон"





"Абсолютно не то, на что рассчитывали", — признал генеральный директор клуба Константин Клюшев, комментируя положение команды.



При этом руководитель подчеркнул, что вопрос об отставке главного тренера пока не стоит. По его словам, в клубе видят прогресс команды и понимают, над чем необходимо работать.



"Кредит доверия есть. Есть понимание, куда мы двигаемся и над чем нам нужно работать"

Совместно разбираем неудачные моменты и корректируем их. Думаю, что все заметили, что с момента старта чемпионата команда прибавляет, меняется. Поэтому мне кажется, та работа, которая ведется, еще имеет потенциал, — сказал Клюшев.



Источник: После почти завершившейся первой части чемпионата "Акрон" располагается в непосредственной близости от зоны вылета. В активе команды 12 очков после 14 туров. В последнем матче тольяттинцы уступили " Спартаку " в гостях со счетом 1:2."Абсолютно не то, на что рассчитывали", — признал генеральный директор клуба Константин Клюшев, комментируя положение команды.При этом руководитель подчеркнул, что вопрос об отставке главного тренера пока не стоит. По его словам, в клубе видят прогресс команды и понимают, над чем необходимо работать.Совместно разбираем неудачные моменты и корректируем их. Думаю, что все заметили, что с момента старта чемпионата команда прибавляет, меняется. Поэтому мне кажется, та работа, которая ведется, еще имеет потенциал, — сказал Клюшев.Источник: "Матч ТВ"