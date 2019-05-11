"Эмполи" поздравил Сарри с выходом в финал Лиги Европы

"Эмполи" поздравил "Челси" и главного тренера Маурицио Сарри с выходом в финал Лиги Европы."Отличная работа с "Челси", мистер. Следующая остановка в Баку, в финале!" - говорится в сообщении.Напомним, Сарри с 2012 по 2015 год тренировал "Эмполи".