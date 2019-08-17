Шон Дайч: игроки "Арсенала" симулировали на каждом участке поля

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч выразил обеспокоенность большим количеством симуляций после поражения от "Арсенала" со счетом 1:2 в матче 2-го тура АПЛ."Я очень переживаю за футбол. Игроки "Арсенала" сегодня симулировали на каждом участке поля — с этим нужно покончить.Знаете ли вы, что максимальное наказание для симулянта — это желтая карточка? Так что любой игрок в Премьер-лиге может обмануть арбитра как минимум один раз за игру и получить за это лишь желтую карточку.Как бороться с симуляциями? Дисквалифицировать игроков. Симуляции исчезнут из футбола через месяц", — цитирует Дайча The Sun.