» » Гари Невилл: увольнять Сульшера из "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас нельзя

Гари Невилл: увольнять Сульшера из "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас нельзя

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поддержал главного тренера "красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера.

"Сейчас болельщикам "Манчестер Юнайтед" придётся тяжело. После разгрома "Челси" все ожидали возвращения старого "Манчестер Юнайтед", но такого не будет ещё как минимум на протяжении 4-5 трансферных окон. Тогда "МЮ" сможет вернуться к прежним кондициям и бросить вызов "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

Сульшер получил в распоряжение команду, находящуюся на стадии перестройки. Увольнять его прямо сейчас нельзя. Болельщики должны проявить немного терпения", - цитирует Невилла Sky Sports.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Невилл Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Барселона" и "ПСЖ" не смогли сегодня достичь договоренности по трансферу Неймара 1
"Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков. На матче будет работать система VAR 3
Александр Егоров оценил спорный эпизод с неудалением Джикии в матче "Крылья Советов" - "Спартак" 1
Ривалдо: верю, что "Барселона" не позволит Неймару перейти из "ПСЖ" в другой клуб
Форвард сборной Украины может перейти в "Рому"
Неймар сообщил руководству "ПСЖ", что хочет перейти только в "Барселону" 3
Гари Невилл: увольнять Сульшера из "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас нельзя
"Краснодар" - "Олимпиакос": команды назвали стартовые составы 12
"Локомотив" объявил о переходе Жоау Мариу 26
Экс-тренер Салаха в "Базеле": Мохамед - нежный убийца
Леонид Калошин: Карасёв - единственный кандидат из россиян для работы на Евро-2020 1
Брат Погба: Полю нравится "Барселона"
Александр Егоров: Москалев и Левников могут вернуться в игру в любой момент, их никто никуда не убирал 1
Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Россией и Кипром
Александр Егоров: на одном дыхании прошел матч "Рубин" - "Ростов", Мешков провел просто суперматч 1
Максим Деменко: итоговый успех "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в ЛЧ будет фантастикой
Килиан Мбаппе обратился к фанатам: спасибо за ваши сообщения, начинаю реабилитацию
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро 1
Игорь Шалимов: в ответном матче ЛЧ "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать
Александр Егоров: однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши 9
Иван Игнатьев: Сафонов - сильный вратарь, зачем ему переживать из-за ошибок? 5
Василий Уткин: Черчесов очень упрямый, а это первый признак тупости. Или принципиальности. Выбирайте сами 30
РФС: РПЛ не может уволить Егорова, его судьба зависит только от президента РФС
Капитан "Ахмата" - о судействе в РПЛ: постараемся исправить наше положение 1
"Фенербахче" объявил о переходе Рами
Президент Ла Лиги считает, что Месси важнее для чемпионата Испании, чем Неймар или Роналду
Гус Тиль не попал в сборную тура РПЛ по версии InStat 7
Юркас Сейтаридис дал совет "Динамо", как не повторить ошибок 2005-го: не надо разбрасываться деньгами
Арьен Роббен не исключил, что может возобновить карьеру футболиста
Маурицио Сарри надеется дебютировать в качестве тренера "Ювентуса" в Серии А в игре с "Наполи"
Все новости