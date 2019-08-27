Гари Невилл: увольнять Сульшера из "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас нельзя

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поддержал главного тренера "красных дьяволов" Уле-Гуннара Сульшера."Сейчас болельщикам "Манчестер Юнайтед" придётся тяжело. После разгрома "Челси" все ожидали возвращения старого "Манчестер Юнайтед", но такого не будет ещё как минимум на протяжении 4-5 трансферных окон. Тогда "МЮ" сможет вернуться к прежним кондициям и бросить вызов "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".Сульшер получил в распоряжение команду, находящуюся на стадии перестройки. Увольнять его прямо сейчас нельзя. Болельщики должны проявить немного терпения", - цитирует Невилла Sky Sports.