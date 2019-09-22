Гари Невилл: возможно, "МЮ" еще нужно потратить еще 1 млрд евро на усиление состава

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил мнение, что состав манкунианцев не соответствует уровню борьбы за чемпионский титул в Премьер-лиге."Сульшеру нужно ещё 3-4 трансферных окна, чтобы довести состав "МЮ" до того уровня, при котором они смогут бороться за титул. Им нужно несколько сотен миллионов евро. Иначе уже никак. Прошли те дни, когда можно было расстаться с игроком и легко найти ему замену.Возможно, "Манчестер Юнайтед" нужно потратить ещё € 1 млрд на усиление состава. Нужно спросить себя, сколько ещё денег готов потратить клуб, чтобы вернуться туда, где они хотят быть.Гринвуд, Марсьяль и Рашфорд — все травмированы. Лингард теперь центральный нападающий "МЮ". Посмотрите на затраты клуба в последние 6-7 лет. Они около € 1 млрд, это чуть меньше, чем у "Манчестер Сити". И к чему это привело? Невероятно, € 1 млрд — это чертовски много денег для команды без центральных нападающих", - цитирует Невилла Goal со ссылкой на Sky Sports.