Бернарду Силва может понести наказание за твит про Менди, который сочли расистским

Крупная организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, осудила полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву.22 сентября португалец в твиттере опубликовал фотографию Бенжамена Менди в детстве рядом с персонажем, изображенным на упаковке конфет Conguitos, и написал: "Угадайте, кто?", сопроводив сообщение смеющимися эмодзи. Силве пришлось удалить свой пост после того, как многие люди начали обвинять его в расизме.Kick It Out обратилась к Футбольной ассоциации Англии с призывом применить к игроку санкции. Организация считает твит Силвы оскорбительным, а такие шутки неприемлемыми.