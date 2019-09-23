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Бернарду Силва может понести наказание за твит про Менди, который сочли расистским

Крупная организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, осудила полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву.

22 сентября португалец в твиттере опубликовал фотографию Бенжамена Менди в детстве рядом с персонажем, изображенным на упаковке конфет Conguitos, и написал: "Угадайте, кто?", сопроводив сообщение смеющимися эмодзи. Силве пришлось удалить свой пост после того, как многие люди начали обвинять его в расизме.

Kick It Out обратилась к Футбольной ассоциации Англии с призывом применить к игроку санкции. Организация считает твит Силвы оскорбительным, а такие шутки неприемлемыми.

Sport24.ru


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Теги: Менди Силва Манчестер Сити АПЛ
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