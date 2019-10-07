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Венгер: Почеттино должен показать людям, что может дать "Тоттенхэму" ещё больше

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о наставнике "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино и нынешнем положении лондонской команды.

"Каждый год люди хотят от тебя чего-то большего. Я испытал это на себе в лондонском "Арсенале". Мы на протяжении 20 лет были в первой четвёрке английской Премьер-лиги, но в итоге этого недостаточно. Сейчас, если вы пробиваетесь в Лигу чемпионов, болельщики счастливы. Это случилось с Почеттино. Он проделал хорошую работу с "Тоттенхэмом", однако на данном этапе столкнулся с трудностями. Теперь он должен показать людям, что может дать команде ещё больше. Это очень важно", - цитирует Венгера beIN Sports.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Венгер Почеттино Арсенал Тоттенхэм АПЛ
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