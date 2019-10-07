Экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер поведал, что отклонил некоторое количество предложений от клубов АПЛ по причине привязанности к "канонирам".
"В первую очередь я человек "Арсенала", а уже затем специалист. Я не могу закончить трудиться. Я принял решение покинуть АПЛ, вследствие того собственно, что очень крепко связан с "Арсеналом". У меня были предложения о работе в Великобритании, но я их отклонил. Не могу заявить вам, что за клубы это были, вследствие того, что в данный процесс вовлечено большое количество людей, и это было бы нечестно по отношению к ним.
Считаю обычным то, что люди всякий раз желают получать более и более. Мы выиграли большое количество титулов с "Арсеналом" и возвели стадион.
Что касается предложения о работе в ФИФА, то я приму решение в обозримое время", — цитирует Венгера Sky Sports.
Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" в период с 1996 по 2018 год.
Венгер: покинул АПЛ, потому что крепко связан с "Арсеналом"
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