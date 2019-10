Гвардиола покинет "Манчестер Сити" в случае провала

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола покинет должность в случае провала "горожан". Об этом специалист рассказал авторам посвященной ему и клубу книги "Рep's City — the Making of a Superteam" Лю Мартину и Полу Баллусу.В данный момент "Ман Сити" находится на второй строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ) с 16 очками в активе. Подопечный Гвардиолы уже потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. От лидеров таблицы — "Ливерпуля" - "горожане" отстают на восемь очков."Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак знает, что я уйду, если что-то пойдет не по плану. Я сделаю все возможное, чтобы этого избежать, и приложу все усилия для движения вперед", — цитирует книгу The Sun.