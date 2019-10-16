"Тоттенхэм" контактировал с Моуринью

Бывший главный тренер "Челси", "Интера", "Реала" и Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вернуться в АПЛ.Как сообщает Soccer Link, "Тоттенхэм" рассматривает португальца как кандидата на замену Маурисио Почеттино, если руководство клуба решит отправить аргентинского специалиста в отставку. Как утверждает источник, лондонцы уже связались с Моуринью на предмет возможной работы."Тоттенхэм" неудачно стартовал в этом сезоне, занимая лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ после восьми туров, набрав 11 очков. В последнем матче группового раунда Лиги чемпионов "шпоры" потерпели разгромное поражение от "Баварии" на своем поле со счетом 2:7.Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить "Лион", так уже выбрал другой клуб.