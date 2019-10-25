В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" разгромил "Саутгемптон" со счетом 9:0.
Чемпионат Англии
10 тур
Голы: Чилвел, 10, Тилеманс, 17, Перес, 19, 39, Варди, 45, 58, 90+3 (пен.) Перес, 57
Саутгемптон: Ганн, Вестергор (Стивенс, 46), Йосида, Беднарек, Бертранд, Валери (Армстронг, 70), Редмонд, Хёйбьерг, Ромеу, Уорд-Праус, Ингс (Дансо, 46)
Лестер Сити: Шмейхель, Эванс, Рикарду, Чилвел, Сёюнджю, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 72), Мэддисон, Тилеманс, Перес, Варди
Удаления: Бертранд, 12
"Лестер" со счетом 9:0 разгромил "Саутгемптон"
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